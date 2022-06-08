النفط يغلق مرتفعا 1% والخام الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 13…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:05 صباحاً - – صعدت أسعار النفط حوالي 1% يوم الثلاثاء فيما أغلق الخام الأمريكي عند أعلى مستوى في 13 أسبوعا؛ بدعم من بواعث قلق بشأن الإمدادات، من بينها عدم التوصل لاتفاق نووي مع إيران وآفاق لنمو الطلب في الصين التي تخفف إغلاقات كانت فرضتها للسيطرة على الجائحة.

وتوقع محللون استطلعت آراءهم أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت الأسبوع الماضي. وقد يعطي هبوط في مخزونات الخام دعما إضافيا للأسعار.

وسيصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي بشأن المخزونات في وقت لاحق يوم الثلاثاء بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها يوم الأربعاء.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.06 دولار، أو 0.9%، لتسجل عند التسوية 120.57 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ 31 مايو.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا، أو 0.8%، لتبلغ عند التسوية 119.41 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى للتسوية منذ الثامن من مارس.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة والطلب على المنتجات البترولية كليهما سيرتفعان في 2022 .

واستمدت الأسعار دعما أيضا من توقعات بأن الطلب سيتعافى في الصين حيث تعود العاصمة بكين والمركز التجاري شنغهاي إلى الحياة العادية بعد إغلاقات استمرت شهرين.

وشكك محللون أيضا في أن إمدادات الخام العالمية سترتفع كثيرا في أعقاب قرار مجموعة أوبك+ الأسبوع الماضي تقديم زيادات في الإنتاج.