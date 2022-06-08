انت الان تتابع خبر الشمالي يبحث مع نظيره التشيكي التعاون الاقتصادي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بوزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا (Jozef Síkela) والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليا لبحث التعاون في عدد من المجالات.

واكد الشمالي خلال اللقاء حرص الأردن على تعزيز التعاون الثنائي مع التشيك في كافة المجالات سيما الاقتصادية منها والعمل المشترك لزيادة حجم التجارة البينية في إطار الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار الى وجود العديد من الفرص لزيادة التعاون الاقتصادي وإمكانية استفادة القطاع الخاص في كلا البلدين منها لجهة التبادل السلعي وإقامة الاستثمارات التي تخدم مصالح البلدين.

وقال الشمالي ان الأردن يتطلع باهتمام الى رئاسة التشيك لمجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من تموز المقبل والتي يمكن توظيفها لتعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية.

من جانبه قال الوزير التشيكي أن بلاده مهتمة أيضا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن في ضوء الفرص التي يمتلكها واعتبارها أيضا بوابة لدخول أسواق المنطقة وكذلك نجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها.

وأشار الى أن رئاسة بلاده المقبلة للاتحاد الأوروبي ستركز في أحد محاور عملها على الارتقاء بأطر التعاون مع الأردن في كافة المجالات والاقتصادية منها على وجه الخصوص.

وتباحث الوزيران في موعد عقد اجتماعات اللجنة المشتركة وأجندة أعمالها.

وحضر اللقاء الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والسفير التشيكي لدى المملكة يوزف كوتسكي ونائب وزير الصناعة والتجارة بيتر تريشيناك وعدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة التشيكية.