انت الان تتابع خبر توقعات عالمية بإرتفاع النفط لـ 150 دولارا للبرميل.. تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يتوقع المحللون الاقتصاديون، انخفاضا آخر لمخزونات الخام الأميركي في البيانات الخاصة بالأسبوع الماضي على الرغم من أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير قد تكون أعلى، وفق استطلاع رأي لرويترز.

وأظهرت أرقام من معهد البترول الأميركي أن مخزونات المنتجات الخام والنفطية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

ولا تزال الإمدادات العالمية للخام والمنتجات النفطية شحيحة، مما يعزز من هوامش أرباح مصافي التكرير الآسيوية التي تعتمد على الديزل إلى مستويات قياسية، حيث تعرقل العقوبات الغربية صادرات من المنتجين الرئيسيين في روسيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية، إنّ:" أسعار النفط قد تصل قريبا إلى 150 دولارا للبرميل وترتفع على نحو أكثر العام الحالي، مع انهيار الطلب على الأرجح بحلول نهاية العام الحالي".

تعمل معظم المصافي على مستوى العالم بالفعل بما يقرب من طاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد بعد التعافي من الجائحة وإيجاد بديل عن الإمدادات الروسية المفقودة.

وارتفعت أسعار النفط الأربعاء، قبل نشر بيانات عن مخزونات النفط الأميركي، إذ أدى شح الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود إلى دعم العقود الآجلة للخام في الوقت الذي خففت فيه كبرى المدن الصينية القيود التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس/ آب 22 سنتا بما يعادل 2% إلى 120.79 دولار للبرميل بحلول 00:12 بتوقيت غرينتش بعد إغلاقها على أعلى مستوى منذ 31 مايو/ أيار الثلاثاء.

وبلغت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو/ تموز 119.65 دولار للبرميل، بزيادة 24 سنتا بما يعادل 0.2% بعد وصولها إلى أعلى تسوية منذ 8 مارس/ آذار الثلاثاء.