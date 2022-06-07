مال وأعمال

تراجع العجز التجاري الأمريكي بأكبر وتيرة في 10 سنوات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع العجز التجاري الأمريكي بأكبر وتيرة في 10 سنوات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:05 مساءً - وكالات – تراجع العجز التجاري الأمريكي بأكبر وتيرة في 10 سنوات خلال أبريل وسط ارتفاع الصادرات لمستوى قياسي.

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وبحسب بيان وزارة التجارة الصادر اليوم الثلاثاء، هبط العجز التجاري بنحو 19.1% وهي أكبر وتيرة تراجع منذ ديسمبر لعام 2012 مسجلاً 87.1 مليار دولار.

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وفي المقابل زادت صادرات البضائع والخدمات في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة بنحو 3.5% مسجلة 252.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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