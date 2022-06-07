دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:05 مساءً - وكالات – تراجع العجز التجاري الأمريكي بأكبر وتيرة في 10 سنوات خلال أبريل وسط ارتفاع الصادرات لمستوى قياسي.

وبحسب بيان وزارة التجارة الصادر اليوم الثلاثاء، هبط العجز التجاري بنحو 19.1% وهي أكبر وتيرة تراجع منذ ديسمبر لعام 2012 مسجلاً 87.1 مليار دولار.

وفي المقابل زادت صادرات البضائع والخدمات في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة بنحو 3.5% مسجلة 252.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.