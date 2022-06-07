- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع العجز التجاري الأمريكي بأكبر وتيرة في 10 سنوات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:05 مساءً - وكالات – تراجع العجز التجاري الأمريكي بأكبر وتيرة في 10 سنوات خلال أبريل وسط ارتفاع الصادرات لمستوى قياسي.
وبحسب بيان وزارة التجارة الصادر اليوم الثلاثاء، هبط العجز التجاري بنحو 19.1% وهي أكبر وتيرة تراجع منذ ديسمبر لعام 2012 مسجلاً 87.1 مليار دولار.
وفي المقابل زادت صادرات البضائع والخدمات في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة بنحو 3.5% مسجلة 252.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع العجز التجاري الأمريكي بأكبر وتيرة في 10 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.