انت الان تتابع خبر البنوك المركزية بالأردن والإمارات ومصر: مرحلة جديدة للارتقاء بالعلاقات المالية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بحث محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس مع كل من محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد بالعمى، ومحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، آفاق تطوير التعاون ودعم الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الثلاث.

جاء ذلك في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في البلدان الثلاثة اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، جرى خلاله بحث فرص توسيع التعاون في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية المرخصة، وتبادل المعلومات والخبرات الإشرافية، واوجه الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة في قطاع التكنولوجيا المالية وتطوير أنظمة الدفع.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث في أواخر ايار الماضي، ليعكس رؤية قيادات الدول الثلاث لتعميق الشراكة الاقتصادية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع، علاقات التعاون المشترك، ووسائل تنميتها وتعزيزها في المجالات المالية والمصرفية، والتعاون في مجال تنمية المهارات الفنية للكوادر المتخصصة، والمساعدة الفنية في المجالات المالية والمصرفية.

وأكد محافظو البنوك المركزية في الدول الثلاث، في بيان مشترك أن الشراكة الصناعية التكاملية، تشكل مرحلة جديدة في الارتقاء بالعلاقات المالية إلى آفاق واسعة، وتسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدول الثلاث.

وأشاروا إلى حرص البنوك المركزية في الأردن والإمارات ومصر على تعميق أواصر التعاون المشترك في المجالات المالية، بما يؤدي إلى إنجاح هذه الشراكة وتحقيق أهدافها المرجوة.

وفي ختام الاجتماع، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين البنك المركزي الأردني، ومصرف الإمارات المركزي تهدف لتعزيز العلاقات في المجالات المالية والمصرفية.

وتحدد المذكرة، آليات التعاون وتبادل المعلومات لتسهيل أداء المهام الإشرافية والرقابية لكلا المصرفين ودورهما في ضمان الاستقرار المالي، والسعي لتطوير العلاقات في مجالات أنظمة الدفع، والتكنولوجيا المالية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال التدريب وبناء القدرات والارتقاء بالمهارات المهنية لدى الطرفين، وتبادل المساعدات الفنية والخبرات.

كما وقع مصرف الإمارات المركزي مع البنك المركزي المصري ملحقاً إضافياً بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2021 لإضافة 3 مواد تتعلق بالأهداف ونطاق التعاون.