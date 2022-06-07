الخزانة الأمريكية: محادثات نشطة للغاية مع أوروبا لتقييد…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:08 مساءً - – قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة منخرطة في مناقشات “نشطة للغاية” مع الدول الأوروبية بهدف تقييد الإيرادات التي يمكن لروسيا أن تجنيها من بيع النفط.

وأبلغت يلين لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن مسؤولين أمريكيين حريصون على الإبقاء على تدفق النفط الروسي إلى السوق العالمي لدفع الأسعار للانخفاض وتفادي زيادة حادة قد تتسبب في ركود عالمي.

وقالت “لكن بالتأكيد الهدف هو تقييد الدخل الذاهب إلى روسيا”، مضيفة أنه توجد وسائل مختلفة لتحقيق ذلك من بينها تحرك محتمل للمشترين للتكاتف معا ووضع سقف للأسعار التي يدفعونها لموسكو.