برميل النفط يتجاوز 120 دولار

انت الان تتابع خبر برميل النفط يتجاوز 120 دولاروالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد التغير في اتجاه سوق الصرف الأجنبي وضعف الدولار الأمريكي مقابل اليورو، وعدد من العملات الأخرى.

ويتحرك سعر النفط والدولار تقليديا في اتجاهات مختلفة، إذ أن ضعف العملة الأمريكية يقلل من أسعار النفط للمشترين الذين يستخدمون العملات الأخرى.

وانتقل المؤشر المحسوب من قبل "إنتركونتيننتال إكستشينج"، والذي يظهر ديناميكيات الدولار بالنسبة إلى ست عملات، إلى الانخفاض وخسر 0.1%. وفي وقت سابق من الجلسة، تجاوز ارتفاع المؤشر 0.3%.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في أغسطس في بورصة لندن للعقود الآجلة بمقدار 1.18 دولار (0.99%)، لتصل إلى 120.69 دولار للبرميل. وأصبحت العقود الآجلة لشهر يوليو لخام غرب تكساس الوسيط بحلول هذا الوقت أكثر تكلفة في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) بمقدار 1.19 دولار (1%) لتبلغ 119.69 دولار للبرميل.