مال وأعمال

السيسي يطلع على مستجدات مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يطلع على مستجدات مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:05 مساءً - دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ للاطلاع على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي “الدلتا الجديدة”.

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ويهدف المشروع إلى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر على امتداد محور الضبعة، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع “مستقبل مصر”.

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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي بمشروع “الدلتا الجديدة”، وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يحقق أهداف الدولة في سعيها لإنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بالتوسع الأفقي بعيدا عن مناطق التكدس السكاني.

كما تابع الرئيس جهود استغلال وتطوير مجموعة الأراضي الفضاء داخل محافظة القاهرة، خاصةً في منطقة شرق القاهرة.

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ووجه بإتمام هذه العملية وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة وجهود التنسيق الحضاري في المحافظة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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