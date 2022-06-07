مال وأعمال

البنك الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9%

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:08 مساءً - العربية نت _ خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية هذا العام، حيث أدت حرب أوكرانيا التي دخلت شهرها الرابع الآن، إلى تفاقم التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا.

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وخفض البنك تقديراته للنمو لعام 2022 إلى 2.9%، من توقعاته البالغة 3.2%، التي أصدرها في أبريل، حيث تهدد الأزمة الجيوسياسية المتصاعدة بأن تؤدي إلى “فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع” ، حسبما قال البنك في تقرير اليوم الثلاثاء.

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وتعد توقعات البنك الدولي الجديدة أقل بكثير من التقديرات البالغة 4.1%، التي تم إجراؤها في يناير وتباطؤًا عن التوسع البالغ 5.7%، المسجل في عام 2021.

ومن المتوقع الآن أن يحوم النمو حول وتيرة مماثلة بين عامي 2023 و 2024، حيث تعطل الحرب الأوكرانية النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة، مما يضعف الطلب المكبوت مع وسط حالة من تشديد السياسة المالية.

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وضخت الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ما يقدر بنحو 25 تريليون دولار ضمن خطط الدعم المالي والنقدي لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وتقليل آثار وباء كورونا على اقتصاداتها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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