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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:08 مساءً - العربية نت _ خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية هذا العام، حيث أدت حرب أوكرانيا التي دخلت شهرها الرابع الآن، إلى تفاقم التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا.
وخفض البنك تقديراته للنمو لعام 2022 إلى 2.9%، من توقعاته البالغة 3.2%، التي أصدرها في أبريل، حيث تهدد الأزمة الجيوسياسية المتصاعدة بأن تؤدي إلى “فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع” ، حسبما قال البنك في تقرير اليوم الثلاثاء.
وتعد توقعات البنك الدولي الجديدة أقل بكثير من التقديرات البالغة 4.1%، التي تم إجراؤها في يناير وتباطؤًا عن التوسع البالغ 5.7%، المسجل في عام 2021.
ومن المتوقع الآن أن يحوم النمو حول وتيرة مماثلة بين عامي 2023 و 2024، حيث تعطل الحرب الأوكرانية النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة، مما يضعف الطلب المكبوت مع وسط حالة من تشديد السياسة المالية.
وضخت الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ما يقدر بنحو 25 تريليون دولار ضمن خطط الدعم المالي والنقدي لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وتقليل آثار وباء كورونا على اقتصاداتها.
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