نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد إسماعيل عبده رئيسا لشعبة المستلزمات الطبية بغرفة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:08 مساءً - شهدت الجمعية العمومية لشعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، جلسة إجراءات لتشكيل مجلس الإدارة وهيئة المكتب للدورة الجديدة خلال الفترة من 2022 إلى 2026.

وفاز بالتزكية محمد إسماعيل عبده برئاسة شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأحمد المسلمي «نائب أول»، وأحمد جمال عبد الرحمن «نائب ثانِ»، وهاني حلمي زعزع سكرتيرًا للشعبة، والدكتور جمال رجب الدهان أمينًا للصندوق.

وفاز بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية كل من: أحمد خالد رأفت، وتوفيق ظريف سعيد، وجمال عبد الرحمن إبراهيم، وخالد رأفت إبراهيم، وخالد محمد زكي، ودانيال مدحت رزيق، ورمضان عبد الرازق فاضل، وعلى محمد إسماعيل عبده، وعماد الدين عبد الباعث فريج، وفادي ملاك عبدالقدوس، ومحمد سمير محمد، ومدحت رزيق أبسخرون، وملاك عبد القدوس إبراهيم، وهشام فوزي عز الدين، ووائل عبد العزيز محمد، ووفيق أبوالعلا محمد.

سامح زكى نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: نتطلع إلى مزيد من الجهود لتنمية قطاع المستلزمات الطبية

ومن جانبه أكد المهندس سامح زكي، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة المصدرين، أن الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربى، تتطلع إلى مزيد من الجهود على النحو الذى يُساعد فى تنمية قطاع المستلزمات الطبية، ودعم برامج الدولة الهادفة إلى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، خاصة فى ظل إعلان الحكومة حرصها على تعميق دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

رئيس شعبة المستلزمات الطبية:تمكين الشباب لضخ دماء جديدة وإعداد جيل قادر على خدمة الوطن والمواطن

وفي سياق متصل تعهد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بالوفاء بكافة متطلبات المسئولية المجتمعية لرجال الأعمال، على نحو يُساعد فى الحد من الفقر والجهل والبطالة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال الإسهام فى تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأولى بالرعاية، والتكفل بالمصروفات الدراسية ومجموعات التقوية لأبنائهم، وتوفير فرص عمل لهم بعد التخرج، وتيسير سبُل علاج هذه الأسر مجانًا، اتساقًا مع جهود الدولة فى هذا الشأن، من خلال مبادرات جادة يعكف على تنفيذها 13 جمعية خيرية بمختلف المحافظات، سيتم إضافة جمعيتين أخريين عليها بمنطقتي السيدة زينب، وشبرا.

وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية أن هذه الدورة شهدت ضخ دماء جديدة بتمكين عدد من الشباب بمجلس إدارة الشعبة، إضافة إلى ضم خمسة من الشباب المنتسبين؛ لإعداد جيل جديد قادر على مواصلة العمل الجاد فى خدمة الوطن والمواطنين؛ بما يُسهم فى طرح الأفكار المبتكرة التى تلائم طبيعة المرحلة الراهنة بما تشهده تحديات اقتصادية عالمية، على نحو يتطلب تكاتف كل الجهود الوطنية المخلصة.

تبنى أى مقترحات ببرامج عمل تنفيذية لتطوير وتنمية القطاع والتصدي لأى ممارسات احتكارية تضر بالسوق المحلية

وأكد الاستمرار فى تبنى مقترحات ببرامج عمل تنفيذية لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي؛ اتساقًا مع ما تشهده الدولة من جهود كبيرة للنهوض بصناعة الدواء، والالتزام باستكمال مسيرة تحفيز دمج القطاع غير الرسمي فى القطاع الرسمي، والتصدي لأى ممارسات احتكارية تضر بالسوق المحلية.

تشكيل اللجان النوعية فى 20 يونيه الحالى والاستفادة من الطاقات الشابة

وأشار عبده إلى أنه سيتم عقد اجتماع فى 20 يونيه الجاري، لتشكيل اللجان النوعية مع التركيز على إدماج الكفاءات الشابة، للاستفادة من طاقاتهم، مع أصحاب الخبرات فى تحقيق المستهدفات المنشودة.

أحمد المسلمي نائب أول رئيس شعبة المستلزمات الطبية: حريصون على تحفيز التجار على العمل فى المستلزمات الطبية

ومن ناحيته أوضح أحمد المسلمي، نائب أول رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المرحلة المقبلة تعتمد على تمكين الشباب لضخ دماء جديدة فى الشعبة، وتبنى أفكارهم الإبداعية، من خلال لجان فرعية سيتم تشكيلها يوم 20 يونيه الحالى، بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة، إضافة إلى استكمال برامج العمل التى بدأتها الشعبة الدورة الماضية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات والمصانع المملوكة لأعضاء الغرفة تزيد فيها نسبة المرأة العاملة 60%

وأكد المسلمي حرصه على تحفيز التجار على العمل فى المستلزمات الطبية؛ من خلال الوصول لأفضل الحلول المناسبة لأى تحديات قد تواجههم.

أحمد جمال النائب الثاني لرئيس شعبة المستلزمات الطبية: تعزيز الدور المجتمعي لرجال الأعمال ومساندة جهود الحكومة بالجمعيات الخيرية

وعلى صعيد أخر قال المهندس أحمد جمال، النائب الثاني لرئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية بالقاهرة، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعزيز الدور المجتمعي لرجال الأعمال، ومساندة جهود الحكومة من خلال إنشاء بعض الجمعيات الخيرية للإسهام فى التنمية المجتمعية، موضحًا التعاون مع الجهات الحكومية المعنية فى تذليل أي عقبات تواجه أعضاء الشعبة نتيجة المتغيرات العالمية.

معرض ومؤتمر «صحة أفريقيا» يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية بالدول الأفريقية

وأشار جمال إلى أن معرض ومؤتمر صحة أفريقيا، يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية بالدول الأفريقية، قائلًا “الفترة المقبلة ستشهد تمثيلًا تجاريًا للشعبة فى القارة السمراء، بما لدينا من خبرات واسعة وقدرات وإمكانيات ومزايا تفضيلية تُمكننا من التوسع الأفريقي”.

سكرتير عام شعبة المستلزمات الطبية بالقاهرة: تبنى مشروعات التخرج بكليات الهندسة الطبية.. وتنفيذ الأفضل بمصانع مصرية

فيما أكد الدكتور هانى زعزع، سكرتير عام شعبة المستلزمات الطبية بالقاهرة، حرصه خلال الدورة الانتخابية الجديدة من 2022 حتى 2026 على حل مشاكل العاملين والتجار بمجال المستلزمات الطبية، وتعريفهم بالقرارات والقوانين الجديدة؛ على نحو يسهم فى تحسين جودة أداء العمل، وتحقيق المستهدفات المنشودة، مشيرًا إلى أن الشعبة تولى المسئولية المجتمعية أولوية متقدمة، وتسعى بشكل جاد للوصول للفئات غير القادرة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية التى يشرف على أعمالها تجار كل حى، من خلال توزيع شنط رمضان، وتجهيز ملابس للفئات الأكثر احتياجًا قبل حلول الأعياد والمدارس.

وأضاف “نستهدف خلال المرحلة المقبلة التعاون مع الكليات المتخصصة فى الهندسة الطبية من خلال تبنى رجال الأعمال مشروعات تخرج الطلاب الخريجين؛ وانتقاء الأفضل لتنفيذها بمصانع متخصصة داخل مصر؛ بما يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الطلاب الخريجين والاستفادة من أفكارهم الخلاقة التى تساعد فى إحداث تغيير جذرى بمجال المستلزمات الطبية، ومن ثم تحويل مصر لتكون قاعدة تصديرية بهذا المجال الحيوى لكل دول العالم”.

الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل مجال الأشعة والتحاليل الطبية

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع المزمع تنفيذه تتضمن إبرام بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، وعين شمس لمشروعات الطلاب الخريجين من كلية الهندسة الطبية؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، من خلال تبنيها وتطويرها نحو الأفضل، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعى بدأ يدخل مجال الأشعة والتحاليل الطبية.

وأوضح أن شعبة المستلزمات الطبية تسعى خلال الدورة الجديدة ضخ دماء الشباب من خلال تعظيم دورهم، وجعلهم حلقة الوصل بين الشعبة والطلاب الخريجين، فضلًا على الأدوار الأخرى المكلفين بها.

وذكر “نسعى للاستفادة من تجربة تصنيع أول جهاز تنفسي صناعى مصرى بنسبة 100% من قِبل الهيئة العربية للتصنيع، واستكمال مسيرة النجاح بتحقيق إنجازات أخرى”.

علي محمد إسماعيل عبده عضو مجلس الإدارة: الحكومة تتعامل بشكل أكثر مرونة مع أى تحديات يواجهها هذا القطاع الحيوي

وقال علي محمد إسماعيل عبده، عضو مجلس الإدارة، إن الفترة الماضية شهدت تحديات أثرت علي قطاع المستلزمات الطبية؛ ما أثر علي أداء عدد كبير من الشركات وباتت تواجه العديد من المشاكل أبرزها يتمثل فى الاستيراد خاصة مع ارتفاع تكلفة الشحن؛ الأمر الذي أثر علي معدلات الإنتاج لدي الشركات وأدى إلي ارتفاع أسعار السلع.

وأوضح مخاطبة الحكومة من خلال هيئة الشراء الموحد، وتقديم بعض المقترحات لتيسير أعمال الاستيراد؛ مؤكدًا استجابة الحكومة للمطالب واستثناء قطاع المستلزمات الطبية من الاعتمادات المستندية، على نحو يؤكد أن الحكومة تتعامل بشكل أكثر مرونة مع أى تحديات يواجهها هذا القطاع الحيوي.

أوضح أن معرض ومؤتمر صحة أفريقيا، يؤسس لمرحلة جديدة من ترسيخ التعاون مع الدول الأفريقية، مؤكدًا أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر، يعكس اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة بالقطاع الطبي.