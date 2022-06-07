12 دولة تبحث توفير أدوية ولقاحات مصرية حديثة لخدمة مواطنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:11 مساءً - إسلام سالم – نظمت شركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي باعتبارها منسقاً لاجتماعات القطاعين العام والخاص بالمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، زيارة لوفد حكومي رفيع المستوى، يضم عدداً من كبار المسئولين الحكوميين والخبراء في مجال الرعاية الصحية وصناعة الدواء من 12 دولة، لمجمع مصانع «إيفا فارما» بـ6 أكتوبر، ومجمع المصانع المتخصصة في صناعة أدوية ولقاحات ، التابع للشركة الرائدة، ومركز «مارك» للخدمات والأبحاث الطبية.

وشارك في الزيارة ممثلون حكوميون وخبراء رفيعو المستوى من بينهم وزيرة الصحة الأوغندية حنيفة كاوويا، ورئيس جهاز تنظيم الصيدلية ببنين يوسونون شابي، وممثلين حكوميين من 12 دولة متنوعة.

وتضمنت الزيارة تباحث المسؤولين الأفارقة، بشأن فرص التعاون الثنائي وتعزيز التجارة في مجال الرعاية الصحية وصناعة الدواء.

في هذا السياق، رحبت حنيفة كاوويا، وزيرة الصحة الأوغندية، بزيارة إيفا فارما، موضحة أن الحكومة الأوغندية جاءت إلى مصر للبحث عن فرص للتعاون المشترك، واستكشاف أسواق الأدوية الأفريقية المجاورة لمزيد من الفرص التجارية.

ومن جانبه، ناقش الدكتور ميدارد بيتيكيريزو، رئيس الهيئة الوطنية للدواء في أوغندا، سبل التعاون فيما يتعلق بإمكانية الحصول على اللقاحات من البلدان الأفريقية بجودة عالية وبأسعار معقولة.

وأشاد الحضور بالخطوات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر في السنوات القليلة الماضية، واصفين إياها بقصة نجاح كبيرة ومؤثرة، تعكس أهمية التنمية الاقتصادية والمساواة الصحية لتحقيق المنفعة الوطنية، مؤكدين أنه من خلال شراكات استراتيجية مدفوعة بفعاليات هامة مثل المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، سيتم إعادة التركيز على صناعة الدواء والرعاية الصحية للاستفادة من إمكانات الاستثمار في القارة الإفريقية.

وقالت الدكتورة سميرة عزت، مدير مركز مارك للخدمات الطبية والأبحاث العلمية، بشأن التساؤول عن لقاح كورونا المصري إيجي فاكس، إن المرحلة الأولى من الدراسات السريرية له قيد الانتهاء، بالتعاون بين الوزارة، وعدد من الكيانات الوطنية، مثل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الدواء المصرية، ومركز البحوث الزراعية، وعدد من الجهات المسئولة في الدولة.

وأضافت مدير مركز مارك، رداً على تساؤلات الوفد الإفريقي، أن اللقاح المصري يعمل بالطريقة التقليدية، والتي ثبت عالمياً أنها الأكثر أماناً، لكن هناك دراسات أخرى ستجري داخل مارك لتوطين صناعات اللقاحات التي تعمل بتقنية mRNA محلياً، وهي من أحدث التقنيات العالمية في مجال اللقاحات.