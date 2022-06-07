فايزر توقع مذكرة تفاهم مع الحكومة لضخ حزمة استثمارات جديدة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:11 مساءً - إسلام سالم _ أعلنت شركة فايزر ، العاملة في إنتاج وتصنيع الأدوية واللقاحات الطبية عن رعايتها للمعرض والمؤتمر الطبي الأول Africa Health ExCon، والذي ينطلق في الفترة من 5 وحتى 7 يونيو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنظيم من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

ويحمل مؤتمر هذا العام شعار “بوابتك نحو الابتكار والتجارة” بمشاركة أكثر من 800 متحدث وخبير دولي في المجال الطبي، ويتضمن ما يزيد عن 350 جلسة و20 ورشة عمل.

ورحب دكتور يسري نوار، المدير العام لشركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واستضافته ورعاية هذا المؤتمر، والذي يأتي استكمالا للمؤتمرات الإقليمية التي تهتم بمستقبل الرعاية الصحية في أفريقيا والعالم العربي.

وأضاف نوار، إن أكثر من 85% من مستحضرات فايزر في مصر تخدم ملايين المرضى وجميعها متوطنة بصناع محليين، حيث تتوافق رؤية الشركة مع رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على محاور التعليم والصحة والابتكار والمعرفة، وتنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية وهي دعم المبادرات الرئيسية للصحة، والتعاون المشترك مع الهيئات الصحية التي أنشئت حديثًا، والبحث السريري والعلمي وتوطين الصناعات.

كما رحب نوار بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة فايزر والحكومة المصرية خلال الأيام القادمة والتي تتضمن حزمة من الاستثمارات المحتملة لشركة فايزر، والتي سيتم توجيهها بصورة رئيسية للبحث وإمكانية توطين ونقل أحدث التكنولوجيا المتخصصة في إنتاج مستحضرات بيولوجية، حيث ستكون مصر أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وخامس دولة على مستوى العالم بعد روسيا والأرجنتين وتركيا وجنوب أفريقيا تقوم بهذه النقلة النوعية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عدة جلسات لعرض أحدث التقنيات التكنولوجية، فضلاً عن طرح ومناقشة العديد من المبادرات الهامة في المجال الطبي، وتتنوع المبادرات المزمع مناقشتها ما بين المبادرة المصرية للقضاء على سرطان عنق الرحم، بهدف حماية سيدات مصر وإفريقيا من سرطان عنق الرحم، إضافة إلى مناقشة هامة حول مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العضلي.