أسعار الذهب تسجل تراجعا طفيفا.. وعيار 21 عند 1008 جنيهات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تسجل تراجعا طفيفا.. وعيار 21 عند 1008 جنيهات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بواقع جنيهين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع هبوط سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية لتقترب من أدنى مستوى لها في أسبوع، وسط توقعات قوية برفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما يعزز من قوة الدولار .
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات على شبكة الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت تراجعا طفيفا ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1008 جنيهات، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1847 دولارا.
وأضاف: رغم تراجع أسعار المعدن النفيس إلا أنها لم تصل بعد إلى السعر العادل وفقا لقيمة الأوقية بالبورصة العالمية، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وتابع إمبابي، الطلب المحدود يوجب أن لا يزيد سعر الذهب العادل عن مستوى 970 جنيه.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 حقق مستوى 1152 جنيهًا، وبلغ عيار 18 منطقة 864 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 8064 جنيهًا.
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