أسعار الذهب تسجل تراجعا طفيفا.. وعيار 21 عند 1008 جنيهات

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بواقع جنيهين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع هبوط سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية لتقترب من أدنى مستوى لها في أسبوع، وسط توقعات قوية برفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما يعزز من قوة الدولار .

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات على شبكة الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت تراجعا طفيفا ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1008 جنيهات، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1847 دولارا.

وأضاف: رغم تراجع أسعار المعدن النفيس إلا أنها لم تصل بعد إلى السعر العادل وفقا لقيمة الأوقية بالبورصة العالمية، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وتابع إمبابي، الطلب المحدود يوجب أن لا يزيد سعر الذهب العادل عن مستوى 970 جنيه.

وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 حقق مستوى 1152 جنيهًا، وبلغ عيار 18 منطقة 864 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 8064 جنيهًا.