اليابان توسع قائمة العقوبات على روسيا لتشمل مصرفين وحظر…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 02:09 مساءً - العربية نت – أعلنت اليابان صباح اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على المصرف الزراعي ومصرف الائتمان الروسيين، بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، فضلًا عن الحظر على تصدير السلع التي تساهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية لروسيا.

وفرضت الحكومة اليابانية، الشهر الماضي، حزمة من العقوبات على روسيا، طالت تجميد أصول 140 شخصية.

وشملت العقوبات توسيع نطاق الحظر المفروض على توريد المنتجات المختلفة للشركات الروسية المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري لروسيا، إضافة إلى توسيع قائمة البنوك الروسية الخاضعة للقيود، وتوسيع الحظر على الصادرات اليابانية إلى الشركات الروسية، بما في ذلك التقنيات المتقدمة وعلى وجه الخصوص فرض حظر على توريد أجهزة الكمبيوتر.