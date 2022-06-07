انت الان تتابع خبر الزهرة والباذنجان 10 قروش للكيلو.. تفاصيل اسعار الخضار الثلاثاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الثلاثاء، 3476 طنا، منها 2854 طن خضار و 453 طن فواكه و168 طنا من الورقيات.

وشملت نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد:

الملوخية تراوح سعرها بين 10 إلى 30 قرشا

الباذنجان الأسود العجمي تراوح سعره بين 10 إلى 20 قرشا

الزهرة بين 10 إلى 20 قرشا

البصل الناشف بين 15 إلى 25 قرشا

البطاطا بين 25 إلى 40 قرشا

البندورة بين 15 إلى 30 قرشا

الجزر بين 25 إلى 40 قرشا

الخيار بين 15 إلى 25 قرشا

الكوسا بين 15 إلى 25 قرشا

الليمون بين 40 إلى 50 قرشا

الموز البلدي بين 50 إلى 70 قرشا

البطيخ بين 15 إلى 30 قرشا