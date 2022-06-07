مال وأعمال

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يفوز في اقتراع على الثقة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يفوز في اقتراع على الثقة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:11 مساءً - – فاز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اقتراع على الثقة يوم الاثنين، متجاوزا تحديا لقيادته قدمه المشرعون من داخل حزب المحافظين الحاكم.

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وحصل جونسون على 211 صوتا مقابل 148، وفقا لجراهام برادي، رئيس لجنة الحزب التي أشرفت على الاقتراع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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