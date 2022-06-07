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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يفوز في اقتراع على الثقة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:11 مساءً - – فاز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اقتراع على الثقة يوم الاثنين، متجاوزا تحديا لقيادته قدمه المشرعون من داخل حزب المحافظين الحاكم.
وحصل جونسون على 211 صوتا مقابل 148، وفقا لجراهام برادي، رئيس لجنة الحزب التي أشرفت على الاقتراع.
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