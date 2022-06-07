مذكرة تفاهم اردنية – تشيكية للتعاون بمجال الطاقة والتعدين

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الرياض - احمد صلاح - وقع الأردن وجمهورية التشيك الثلاثاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والثروة المعدنية.

ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا (Jozef Síkela).

وقال الوزير الخرابشة في بيان صحفي عقب التوقيع ان المذكرة تضمنت أوجه التعاون في مجال التخطيط والسياسات وفي مجال توقعات الطلب على الطاقة باستخدام النماذج الاقتصادية، إضافة الى التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتركيز على تعزيز إجراءات كفاءة وترشيد الطاقة خاصة للقطاع الصناعي وتبادل الخبرات في مجال الشبكات الذكية.

وفيما يتعلق بالثروات المعدنية قال الخرابشة ان الجانبين سيعملان من خلال المذكرة على التعاون وتبادل الخبرات في مجال المعادن الصناعية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد والدراسات الجيوفيزيائية لاستكشاف الثروات المعدنية، وتبادل المعرفة في قطاع التعدين واجراء الدراسات الفنية لتقييم وتعدين واستكشاف الثروات المعدنية.

واكد الخرابشة أهمية المذكرة في اطار تكامل العمل مع جمهورية التشيك خاصة فيما يتعلق بالثروات المعدنية في وقت يعمل فيه الأردن على تعزيز العمل على مشاريع الاستكشاف في هذا المجال.

وكان الجانبان قد عقدا اجتماعا ناقشا سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتعدين واستكشاف الثروات المعدنية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وحضر الاجتماع من الجانب التشيكي السفير التشيكي لدى المملكة يوزف كوتسكي ونائب وزير الصناعة والتجارة بيتر تريشيناك ومستشار وزير الصناعة والتجارة إيفا هناكوفا ومسؤول مكتب في وزارة الصناعة والتجارة ميخال بروكوب ورئيس قسم الصحافة في وزارة الصناعة والتجارة فويتيخ سرينكا.

كما حضر الاجتماع مسؤولون من الجانبين.



