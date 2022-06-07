نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يتابع أنشطة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:08 صباحاً - دوت الخليج – تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وعرضت وزيرة التجارة والصناعة، في هذا الإطار، أداء الجهاز خلال الفترة من يناير 2021 حتى مارس 2022، والتي تضمنت حوالي 200 ألف مشروع وفرت مئات الآلاف من فرص العمل بجميع القطاعات التنموي.

كما شارك الجهاز في العديد من المبادرات القومية، خاصةً مبادرة “حياة كريمة” على مستوي محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الشق الخدمي في المبادرة والمتعلق بالدورات التدريبية للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة والتعريف والتشجيع لفكر العمل الحر.

ووفق جامع، قدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خدمات الشباك الواحد لتأسيس المشروعات، كما شارك في المبادرات القومية الأخرى المتنوعة مثل البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة المجمعات الصناعية التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية الصغيرة بالقطاعات الواعدة على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي لمعارض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القاهرة ومختلف المحافظات، إلى جانب المعارض الخارجية المتنوعة التي تم تنظيمها خلال تلك الفترة في كلٍ من البحرين وجنوب السودان والأردن وجنوب إفريقيا.

واستعرض الاجتماع التحضيرات الخاصة بدورة العام الجاري من معرض “تراثنا 2022″، والذي يستهدف دعم صغار مصنعي الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ تسويق لمنتجاتهم.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستكمال الخطوات المتخذة في سلسلة معرض “تراثنا” لمشاركة ممثلي جميع محافظات الجمهورية، خاصةً المحافظات الحدودية، بما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية.

واستعرضت نيفين جامع جهود التحول الرقمي في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاسيما من خلال منصة المشروعات الصغيرة، والتي تهدف إلى إنشاء بنية معلوماتية تعمل على إتاحة جميع المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإسناد تشغيل المنصة الإلكترونية للتحول الرقمي لجهاز المشروعات من قبل أحد بيوت الخبرة العريقة في مجال إدارة منصات رواد الأعمال؛ لإثراء المحتوى الرقمي بها والترويج المتطور لمنتجاتهم مواكبةً لاحتياجات السوق.

واستعرض الاجتماع أهم الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.