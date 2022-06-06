انت الان تتابع خبر قطاع السياحة العالمي يسجل تسارعاً في التعافي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - رتفعت أعداد السياح على مستوى العالم ثلاث مرات في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، بسبب تخفيف قيود مكافحة وباء كورونا، خصوصاً في أوروبا وأميركا.

وبحسب ما أوضحت منظمة السياحة العالمية في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين. جرى تسجيل وصول 117 مليون سائح في دول العالم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ، مقارنة بـ41 مليونا في الفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت المنظمة إلى أن قرابة 47 مليون سائح من الزيادة البالغة 76 مليوناً، تم تسجيلهم في آذار، ما يثبت أن التعافي يتسارع.