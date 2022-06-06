المؤسسة الإسلامية للتجارة توقع 12 اتفاقية بإجمالي تمويل 7…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) 12 اتفاقية بإجمالي تمويل وصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، التي انعقدت بشرم الشيخ بين 1 و4 يونيو.

وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم، فإن أبرمت أربع اتفاقيات مع مصر وسبع مع الدول الأعضاء في قارتي آسيا وإفريقيا.

ووفق البيان، فإن اليوم الأخير من الاجتماعات شهد أيضًا توقيع 3 اتفاقيات للتعاون مع القطاع العام في بوركينا فاسو، وموريتانيا، وأوزبكستان؛ لدعم الموارد الغذائية والسلع الأساسية للبلدين، فضلا عن دعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأوضح أن الاتفاقية الأولى مع حكومة بوركينا فاسو، تتضمن الخطة المالية السنوية لعام 2022 بمبلغ 238 مليون يورو؛ لتمويل الواردات والصادرات كجزء من التعاون طويل الأمد بين المؤسسة والبلد الإفريقي، وذلك لدعم السلع الأساسية، مثل المنتجات البترولية المكررة والقطن.

أما الاتفاقية الثانية مع موريتانيا فكانت بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لشراء سلع أساسية والمنتجات، من خلال شركة SOMELEC.

واخيرا وقعت المؤسسة خطاب شروط تسهيل مرابحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، تستخدم لدعم احتياجات التمويل التجاري لرائدات الأعمال ودعم القطاع الخاص في أوزبكستان.

وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إنها عقدت العديد من الاجتماعات مع الوفود والمنظمات الدولية المشاركة.

أنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)- عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)؛ بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم.

وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008، حيث قدمت حوالي 61.41 مليار دولار أمريكي من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.