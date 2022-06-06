السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية وفق…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية المصرية وفق أعلى المعايير؛ لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وبما يساعد على تعظيم عملية التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع تابع الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.

وعرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة، خاصة مشروعات: ميناء الإسكندرية الكبير، والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة، ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء.

كما استعرض الاجتماع سير العمل في مشروعات ميناء سفاجا، وكذلك الموقف التنفيذي الخاص باستكمال وتطوير ميناء العين السخنة الذي سيتم ربطه بشبكة خط القطار الكهربائي السريع.

وعرض الفريق كامل الوزير أيضا مشروعات تطوير ميناء دمياط، بما في ذلك تعميق الممر الملاحي، وإنشاء محطات الحاويات ومتعددة الأغراض.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع استعرض أيضًا الموقف التنفيذي لتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT والذي يبلغ طول مساره حوالي 103 كيلومترات، ويبدأ من المحطة التبادلية عدلي منصور ثم يمتد إلى كل من مدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم سيساعد على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإيلاء أهمية لتطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية الخاصة بشبكات الاتصالات لربط محطات القطار الكهربائي الخفيف.