انت الان تتابع خبر أردوغان: لن نرفع معدلات الفائدة رغم التضخم الهائل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تعارض رفع معدلات الفائدة حتى مع بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ 25 عاما.

وقال أردوغان في خطاب متلفز عقب الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن "هذه الحكومة لن ترفع معدلات الفائدة. بل بالعكس ستخفضها".

ويعقد المصرف المركزي التركي، اجتماعه المقبل الخاص بالسياسات النقدية في 23يونيو.

غير أن تصريحات إردوغان جاءت في أعقاب بيانات رسمية أظهرت بلوغ التضخم في مايو نسبة 73,5 بالمئة، هو أعلى معدل له منذ 1998.

ويعتبر أردوغان وخلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم بدلا من السيطرة عليه.

وهذا يعاني الاقتصاد التركي منذ العام الماضي من تراجع كبير مع ممارسة إردوغان الذي يسعى للفوز بولاية جديدة في انتخابات العام الماضي، ضغوطا على البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة.