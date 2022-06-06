انت الان تتابع خبر البندورة والزهرة والباذنجان 10 قروش للكيلو.. تفاصيل اسعار الخضار والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3532طنا، منها 2883 طنا من الخضار و 487 طنا من الفواكه و161طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد فقد تراوح سعر كيلو:
الملوخية بين 10 إلى 35 قرشا
الباذنجان الأسود العجمي بين 10إلى 20 قرشا
الزهرة بين 10 إلى 15قرشا
البصل الناشف بين 15 إلى 25 قرشا
البطاطا بين 25 إلى 40 قرشا
البندورة بين 10 إلى 30 قرشا
الجزر بين 20 إلى 30 قرشا
الخيار بين 15 إلى 25 قرشا
الكوسا بين 15 إلى 25 قرشا
الليمون بين 40 إلى 50 قرشا
الموز البلدي بين 50 إلى 70 قرشا
البطيخ بين 15 إلى 30 قرشا