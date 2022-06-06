انت الان تتابع خبر البندورة والزهرة والباذنجان 10 قروش للكيلو.. تفاصيل اسعار الخضار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3532طنا، منها 2883 طنا من الخضار و 487 طنا من الفواكه و161طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد فقد تراوح سعر كيلو:

الملوخية بين 10 إلى 35 قرشا

الباذنجان الأسود العجمي بين 10إلى 20 قرشا

الزهرة بين 10 إلى 15قرشا

البصل الناشف بين 15 إلى 25 قرشا

البطاطا بين 25 إلى 40 قرشا

البندورة بين 10 إلى 30 قرشا

الجزر بين 20 إلى 30 قرشا

الخيار بين 15 إلى 25 قرشا

الكوسا بين 15 إلى 25 قرشا

الليمون بين 40 إلى 50 قرشا

الموز البلدي بين 50 إلى 70 قرشا

البطيخ بين 15 إلى 30 قرشا