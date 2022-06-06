انخفاض أسعار النفط عالميا

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الرياض - احمد صلاح - انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط عالميا، خلال الجلسة الآسيوية، اليوم الاثنين، في وقت تراجع فيه مؤشر الدولار الأميركي، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

وبحسب وول ستريت جورنال، انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز المقبل 1.14 بالمئة لتتداول عند مستويات 119.46 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 120.82 دولار للبرميل، في وقت أستهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 118.87 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز 0.79 بالمئة لتتداول عند 120.40 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 121.35 دولار للبرميل، في وقت أستهلت فيه العقود تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 119.72 دولار للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.13 بالمئة إلى 102.03 مقارنة بالافتتاحية عند 102.16، رغم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 102.14.