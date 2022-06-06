موانئ دبي و CDPQ الكندية يوقعان صفقة شراكة واستثمار بقيمة 5…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 06:11 مساءً - العربية نت _ أكدت موانئ دبي العالمية ، اليوم الاثنين، استثمار 5 مليارات دولار ، في ثلاثة من الأصول الاستراتيجية للمجموعة الكندية CDPQ في الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت موانئ دبي أن CDPQ ستستثمر 2.5 مليار دولار في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي ومجمع الصناعات الوطنية، من خلال مشروع مشترك جديد، مشيرة إلى أن CDPQ ستستحوذ على حوالي 22% من المشروع المشترك، حيث من المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الثاني أو الثالث من عام 2022.

وقال سلطان بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، “بشكل عام، نعتقد أن هذه الصفقة توفر منصة قوية للأصول الإماراتية لتحقيق أهداف النمو طويلة الأجل”.

وأعلنت موانئ دبي العالمية في 2020، مع شريكتها الكندية Caisse de dépôt et placement du Québe CDPQ ضخ 4.5 مليار دولار للتوسع في استثماراتهما بمجال الموانئ ومحطات الحاويات، ما يرفع إجمالي استثمارات المنصة إلى 8.2 مليار دولار.

وأسست موانئ دبي العالمية منصة استثمارية مع CDPQ خلال ديسمبر 2016، للاستثمار في الموانئ على مستوى العالم باستثناء الإمارات، وتمتلك موانئ دبي العالمية حصة 55% من المنصة، في حين تمتلك CDPQ نحو 45%.

ووقعت موانئ دبي العالمية والمستثمر الكندي (CDPQ) في أغسطس 2021، اتفاقية مع مجموعة Maspion الإندونيسية لبناء شركة دولية بقيمة 1.2 مليار دولار في Gresik ، وهي مدينة إندونيسية بالقرب من الشرق. الميناء واللوجستيات بارك هي مدينة ميناء جافا في سورابايا.

ومن المقرر أن تبدأ العمليات التجارية في عام 2023، ليكون المشروع المشترك “موانئ دبي العالمية Maspion East Java” المشغل الوحيد للميناء، بسعة تصميمية تصل إلى 3 ملايين وحدة مكافئة 20 قدمًا، ليقوم الطرفان أيضًا بتطوير منطقة صناعية ولوجستية بجوار المحطة ، بمساحة أولية تبلغ 110 هكتارًا ، مع مساحة للتوسع في المستقبل.