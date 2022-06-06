نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيادي المصري: إطلاق صندوق الطروحات قريبا بأصول تصل إلى 4… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 06:11 مساءً - العربية نت _ قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ، في مقابلة مع “العربية”، إن العمل جارٍ حاليا لتأسيس صندوق طروحات لأصول بقيمة 4 مليارات دولار بهدف تسريع عمليات الاكتتاب والتقييم العادل للشركات.

وأضاف: “وضعنا لائحة ببعض الأصول التي سيتم إدراجها ضمن هذه المحفظة لعرضها على المستثمرين، وقد استطلعنا شهية عدة شركاء”.

وفيما امتنع عن الافصاح عن أسماء تلك الشركات، قال: “لدينا رؤية واضحة لقيمة المحفظة والأصول والحصص المستهدفة، ونتحاور مع مالكي الحصص حول الشكل القانوني لنقل المحفظة إلى الصندوق لنستطيع بعد ذلك إطلاق هذا المنتج الاستثماري الفريد”.

وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ، أن قيمة المحفظة تتراوح ما بين 3 مليارات و4 مليارات دولار، مع استهداف رفعها لتتعدى 5 مليارات أو 6 مليارات دولار.

وأشار سليمان إلى أن الصندوق يأتي ضمن برنامج التخارج الحكومي، لكن الطروحات لن تتضمن شركات تابعة للجيش مثل “الوطنية” و”صافي”.

من ناحية أخرى، ذكر أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي قريباً، لضخ استثمارات بنحو 10 مليارات دولار في المشاريع المشتركة، وأن المحفظة متنوعة بين شركات حكومية وخاصة.

وأشار إلى أن الصندوق السيادي السعودي لديه شهية عالية للدخول في استثمارات كبيرة ضمن تعهده بضخ 10 مليارات دولار في مصر.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر اتفاقية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.

وفي 30 مارس الماضي، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري ، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن الاستثمار في مصر.

وكان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي كشف لجريدة دوت الخليج، عن إعداد قائمة تضم عدد من الشركات الحكومية المدرجة ببرنامج الطروحات، بهدف إطلاق صندوق تأهيل الطروحات أو التعجيل بها، وذلك بعد استطلاع رأي المستثمرين حول ضم هذه الشركات بالصندوق.

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وأضاف في تصريحاته الخاصة التي نشرت أمس في العدد الأسبوعي الخاص لجريدة دوت الخليج” رهان التكتل”، أن الاضطرابات العالمية وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية بأسواق المال، جعل من الصعب تنفيذ الطروحات المستهدفة خلال الفترة الحالية رغم ما لاقته بعض الكيانات من اهتمام استثماري لافت.

وأكد أن الشركات الجيدة الجاهزة للطرح من الممكن أن يتم التعامل معها بنظام الطرح الخاص، والذي يتسم بكونه يتحرر من تقييم السوق، ويتيح مجالا للتفاوض مع مستثمر استراتيجي للحصول على حصة من هذا الاكتتاب الخاص.

وقال “بذلك يكون تقييم مجدٍ للبائع أو الجهة التي تقوم بالطرح، وهو ما لا ينفي أن ذلك لا يعد أقصى المستهدفات التي من الممكن الوصول لها بعد تحسن الأوضاع”.

وأوضح أنه وفقًا لهذه الخطوة فإن السيولة الدولارية للمستثمر ستدخل إلى السوق، وكلا الطرفين سيتحمل المخاطر الخاصة بطرح الكيان في اكتتابات عام أولي في مرحلة لاحقة.

وقال” هذه هي فكرة صندوق الطروحات، وسيضم شركات منتقاة ستتحدد وفقًا لإرادة البائع والمشتري سواء على مستوى الشركات الجاهزة للطرح أو الشركات التي تحظى بشهية استثمارية كبيرة ومازالت تحتاج وقت للوصول إلى الحوكمة ومرحلة الجاهزية للطرح”

ورفض سليمان الكشف عن أسماء الشركات التي تم الاستقرار عليها حتى الان، منوهًا إلى أن القطاعات التي اعلن رئيس الوزراء اهتمام الدولة بها الاستعداد لطرحها للقطاع الخاص تعد الأبرز، ومن بينها القطاعات الأغذية واللوجستيات والصناعة، إضافة إلى الخدمات المالية والبنية الأساسية.