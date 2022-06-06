- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5.4% في 2022 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 06:11 مساءً - العربية نت _ أفاد مصرف الإمارات المركزي، اليوم الاثنين، بأن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للدولة، ارتفع 3.8% خلال العام 2021، فيما من المتوقع أن يبلغ 5.4% في العام 2022.
وأوضح المصرف في بيان أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، زاد 5.3% في العام الماضي.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري، توقع في مقابلة مع “العربية” على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، نمو الاقتصاد الإماراتي، بأكثر من 5% خلال العام الجاري.
وقال إنه تم إطلاق منصة INVESTOPIA لدعم قطاعات جديدة في الاقتصاد من بينها التمويل المستدام والميتافيرس والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وبين الوزير أن 30% من الاقتصاد الإماراتي يعتمد على النفط والغاز، في حين أن 15% من الاقتصاد يعتمد على السياحة، و15% على الطيران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5.4% في 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.