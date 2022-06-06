مال وأعمال

مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5.4% في 2022

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5.4% في 2022 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 06:11 مساءً - العربية نت _ أفاد مصرف الإمارات المركزي، اليوم الاثنين، بأن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للدولة، ارتفع 3.8% خلال العام 2021، فيما من المتوقع أن يبلغ 5.4% في العام 2022.

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وأوضح المصرف في بيان أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، زاد 5.3% في العام الماضي.

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وكان وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري، توقع في مقابلة مع “العربية” على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، نمو الاقتصاد الإماراتي، بأكثر من 5% خلال العام الجاري.

وقال إنه تم إطلاق منصة INVESTOPIA لدعم قطاعات جديدة في الاقتصاد من بينها التمويل المستدام والميتافيرس والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

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وبين الوزير أن 30% من الاقتصاد الإماراتي يعتمد على النفط والغاز، في حين أن 15% من الاقتصاد يعتمد على السياحة، و15% على الطيران.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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