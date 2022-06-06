توقيع عقد تطوير كورنيش المقطم بالشراكة بين النصر للإسكان…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 01:12 مساءً - باره عريان – شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد تطوير وتنمية كورنيش المقطم، بالشراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة سكوب العالمية الهندسية.

وقال توفيق، خلال مراسم توقيع عقد الشراكة، إن المشروع يمثل “نقلة نوعية لمنطقة المقطم، ويأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد المحققة منها”.

وأضاف أن المشروع يقام على مساحة حوالي مليوني متر مربع في موقع متميز يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات.

وأشار إلى أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 32 مليار جنيه يضخها المستثمر فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 61 مليار جنيه.

وينقسم المشروع إلى قطعتين، الأولى: كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر مربع، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر مربع بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، و يحتوى على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.