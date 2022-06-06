نعرض لكم الان تفاصيل خبر هشام توفيق: شركة سعودية تبدي اهتماما مبدئيا بالشراكة في فندق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 01:12 مساءً - باره عريان – أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، طرح فندق الإنتركونتننتال للشراكة، مشيرًا إلى أن شركة إدارة فنادق سعودية أبدت اهتماما مبدئيا، وأن الوزارة عقدت اجتماعات مع مسؤولي الشركة في هذا الشأن.

وأوضح توفيق، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن الصندوق السيادي سيتولى تحديد الجهة المعنية بتقييم الفنادق المقرر طرحها للشراكة، على أن تحظى بخبرة كبيرة في تقييم المنشآت السياحية، ومن ثمَّ الاتفاق معها على طرق التقييم وإبرام التعاقد.

وفي سياق مختلف، قال توفيق إنه جارٍ التفاوض مع أحد البنوك المحلية؛ لتمويل إنشاء النادي الاجتماعي لشركة غزل المحلة، وكذلك تقسيط العضويات، منوها بأن التمويل البنكي سيمثل 100% من المشروع.

وأشار إلى أن العضويات ستبدأ من 75 ألف جنيه وصولا إلى 150 ألف جنيه، لافتا إلى أنه من المقرر إقامة النادي على مساحة 20 فدانا وأن المستهدف 5 آلاف عضوية خلال 3 سنوات، إضافة إلى 5000 عضوية أخرى في مرحلة لاحقة.

وعلى جانب آخر، قال وزير قطاع الأعمال العام إنه جار التفاوض مع جهتين محليتين لإنتاج بطارية سيارة كهربائية مصرية، ونظم التحكم الخاصة بها.

ولفت إلى أنه في حال نجاح أي من الجهتين، أو كلاهما، سنتعاقد معها للحصول على النموذج الذي توصلت إليه؛ لإقامة مصنع لإنتاج البطاريات ونظم التحكم.

وأضاف أن ملف السيارات الكهربائية يضم عدة مشروعات، منها مشروع عربات التوك توك الكهربائية، لافتا إلى أن مصر تتفاوض مع شركة هندية وأخرى كورية لتصنيع العربات محليا بالكامل.

وقال توفيق إن البداية ستكون بعدد 50 ألف توك توك كهربائي، منوها بأن هذا العدد سيرتفع إلى 100 ألف عربة، في كل من العامين الثاني والثالث.

ونوه بأن الميكروباص الكهربائي تم تطويره من شركة أوروبية، لافتا إلى أن الوزارة تبحث حاليا تصنيع 10 آلاف ميكروباص كهربائي.