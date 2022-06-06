شكري يبحث مع وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي التعاون…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – عرض وزير الخارجية سامح شكري على وفد المديرين التنفيذين للبنك الدولي رؤية الدولة المصرية لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تضطلع به من جهود في هذا الصدد، وخاصةً تعزيز دور القطاع الخاص والعمل على جذب استثمارات جديدة وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، بجانب الإقدام على العديد من الخطوات والإجراءات التي تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة على كاهل المواطن المصري.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن شكري استعرض أيضًا، خلال اللقاء، الخطوات الحثيثة التي تتخذها الحكومة المصرية على صعيد الاصلاح الاقتصادي، في إطار سعيها لتحقيق تعافٍ مرن وشامل ومستدام وتفعيل رؤية التنمية الوطنية اتساقا مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، رغم التداعيات الاقتصادية الجمة المرتبطة بالتطورات الدولية الأخيرة وخاصةً الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تتطلع مصر معه إلى دعم شركائها – وعلى رأسهم البنك الدولي – للخروج من هذه الأزمة وتجاوز آثارها.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين على مختلف الأصعدة بجانب تناول عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أكد، خلال اللقاء، العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بالبنك الدولي الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر.

كما نوه باتساق أولويات وبرنامج عمل الحكومة المصرية مع تلك الخاصة بالبنك الدولي، والمتمثلة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين فضلاً عن تعزيز القطاع الخاص في التنمية.

وأكد وزير الخارجية سعي الدولة المصرية الجاد لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة، وعلى رأسها ظاهرة تغير المناخ والجهود الدولية الجارية لمواجهتها.

وأشار إلى استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأعرب عن التطلع إلى العمل مع البنك الدولي؛ لإنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المرجوة على نحو يراعي شواغل مختلف الأطراف.

كما استشرف اللقاء فرص تعاون البنك الدولي مع الدول الإفريقية في مجال توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، لمساندة جهود القارة الإفريقية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.