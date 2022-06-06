التموين تطرح مناقصة لتوريد 4 آلاف طن زيت خام محلي بحد أدنى

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 09:11 صباحاً - إسلام سالم – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصة محدودة رقم 1 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، وألف طن زيت عباد.

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن تسليم الكميات سيكون خلال الفترة من 25 يوليو إلى 15 أغسطس المقبل.

وتنعقد جلسة فض المظاريف يوم الأربعاء المقبل الساعه 12 ظهرا، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.