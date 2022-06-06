مال وأعمال

التموين تطرح مناقصة لتوريد 4 آلاف طن زيت خام محلي بحد أدنى

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تطرح مناقصة لتوريد 4 آلاف طن زيت خام محلي بحد أدنى من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 09:11 صباحاً - إسلام سالم – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصة محدودة رقم 1 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، وألف طن زيت عباد.

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وذكرت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن تسليم الكميات سيكون خلال الفترة من 25 يوليو إلى 15 أغسطس المقبل.

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وتنعقد جلسة فض المظاريف يوم الأربعاء المقبل الساعه 12 ظهرا، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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