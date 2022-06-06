السعودية تحدد سعر بيع الخام الخفيف لآسيا عند 6.50 دولار

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 12:11 صباحاً - – قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو يوم الأحد إنها حددت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي إلى آسيا عند 6.50 دولار فوق متوسط عمان/دبي في شهر يوليو.

وحددت المملكة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بزيادة قدرها 4.30 دولار للبرميل مقابل خام برنت في يوليو، وللولايات المتحدة بزيادة 5.65 دولار مقابل مؤشر آسكي.