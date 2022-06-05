وزير قطاع الأعمال يعرض فرصا للشراكة مع القطاع الخاص في 20…

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 10:13 مساءً - دوت الخليج – عرض وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في الشركات التابعة للوزارة بأكثر من 20 قطاعا اقتصاديا وبصور تعاون مختلفة.

جاء ذلك خلال جلسة عن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين من القطاع الخاص ضمن فعاليات منتدى القطاع الخاص المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية رقم 47 للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ.

وشمل العرض الفرص الاستثمارية بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص ومنها حصة في رأس المال أو الإدارة والتشغيل أو الادارة مقابل حصة من الأرباح، وذلك في قطاعات وأنشطة متعددة، ومن بينها صناعات مكونات المركبات الكهربائية، والإطارات خاصة للجرارات الزراعية، والأسمدة، والبورسلين، والزجاج.

كما شملت قطاعات وأنشطة: الورق ومتاجر البيع بالتجزئة، وتطوير الفنادق، والتطوير العقاري، وإدارة المتنزهات (المريلاند وغرناطة)، ومرحلتي الصباغة والتجهيز ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج، فضلا عن المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني، وتصنيع الخامات الدوائية.

أكد توفيق أن الوزارة أجرت العديد من الخطوات الإصلاحية في سبيل النهوض بالشركات التابعة لها وتحسين نظم العمل والإدارة بها؛ تمهيدا للتعاون مع القطاع الخاص بأشكال متعددة في مختلف القطاعات.