نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد هيكل: القلعة احتفظت بالشركات المستفيدة من الأوضاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 09:11 مساءً - شرم الشيخ: ياسمين منير _ قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية ، إن الحكومة المصرية تسعى لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بكل تأكيد، مؤكدًا أن هذا الوضع حقيقي وصحي.

الحكومة تسعى لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بكل تأكيد

وأضاف هيـكل في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أنه ما بين الرغبة الكلية والتنفيذ على الأرض هناك بعض التشوهات والاختلاف، بمعنى أن البيروقراطية المصرية ليس من الضرورة أن تعي معنى السياسة العامة للدولة وبالتالي في أوقات عديدة تكون معرقلة، وهذا الأمر يمكن حله ولكن يحتاج إلى مجهود إضافي لشرح الأمور، ولكن بالتأكيد الحكومة لديها سياسة واضحة لتشجيع القطاع الخاص.

كل الشركات لديها مطالبها من الحكومة وخاصة الشركات الكبيرة.. على الحكومة بحث كل طلب لهذه الشركات

وأكد رئيس شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية، أن كل الشركات لديها مطالبها من الحكومة وخاصة الشركات الكبيرة، وعلى الحكومة أن تبحث كل طلب من هذه الطلبات.

الـ45 شركة التابعة للقلعة تشهد زيادة في معدلات النمو ومشروعاتها الخاصة بها

وعن أبرز التحديات التي تواجه القلعة وشركاتها في ظل تنوعها في قطاعات استراتيجية عديدة أوضح أن العالم أصبح متغيرًا وصعبًا ويجب على الجميع أن يكون لديه حذر شديد عند التحرك، منوهًا إلى أن القلعة كانت تمتلك تصورًا بحدوث تضخم عالمي له أسباب عديدة، فهذا التضخم غير ناتج عن سياسات نقدية عالمية فقط فهو جزء، وإنما هناك جزء آخر متعلق بإعادة التمركز الجيوبولوتيكي حول العالم.

العالم أصبح متغيرًا وصعبًا ويجب على الجميع الحذر الشديد عند التحرك

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا يدركان أن ترك الصين بوضعها الحالي سيجعلها الدولة الأكبر في العالم، وبالتالي فعصر العولمة كما عرفه الجميع انتهى، وسيحدث إعادة تمركز لصناعات عديدة من الصين فقط وللصين ومناطق أخرى، بمعنى أنه حال رغبة شركة في التوسع فبدلًا من أن تتوسع في الصين من الممكن أن تنظر للتوسع في بلاد أخرى، وإعادة التمركز هذا سيتتبعه أنه ليس بالضرورة أن تذهب الشركات للمنطقة الأرخص في الإنتاج.

البورصة ليست في أفضل أوضاعها الآن.. من الوارد تغير الوضع خلال 3 أيام فقط

ونوه إلى أنه كما حدث خلال الثلاثين عامًا الماضية انخفاض في أسعار المنتجات بسبب الإنتاجات الخرافية للصين من جميع المنتجات، مضيفًا أن إعادة التمركز هذه ستتسبب في ارتفاع أسعار سلع عديدة للغاية وهو ما نراه حاليًا في أزمة التضخم، وبالتالي فالتضخم له شقان، الأول خاص بإعادة التمركز الجيوبولوتيكي والآخر متعلق بالسياسات النقدية والمالية.

وشدد على أن شركة القلعة كانت ترى هذا الأمر، وبناء عليه تم الاحتفاظ بشركات لا تعاني كثيرًا في ظل الأوضاع الجديدة، وهناك بعض منها يستفيد، حيث شهدت نتائج الربع الرابع للشركة نموًّا كبيرًا.

أي حديث عن طروحات بالبورصة خلال الفترة الحالية ليس في محله

وعن إمكانية التخارج من أي شركات خلال الفترة المقبلة، لفت إلى أن البورصة ليست في أفضل أوضاعها خلال الفترة الحالية ومن الوارد تغير الوضع الحالي خلال 3 أيام فقط، موضحًا أنه كان أحد المؤثرين للغاية في إي إف جي ويعلم أن البورصة ترسل إليها فقط إشارتين أو ثلاث إشارات وستصبح في منطقة أخرى تمامًا، ولكن هل الحكومة تريد هذا الأمر أم لا؟ هذا موضوع آخر.

وعن إمكانية تأجيل طرح طاقة عربية، قال إن أي حديث عن طروحات اليوم يكون في غير محله على الإطلاق، مؤكدًا وجود رغبة للطرح ولكن في الوضع الحالي سيكون الأمر صعبًا.

إمكانية التوسع في مشروعات جديدة من خلال الشركات القائمة

وفيما يخص إمكانية دخول مستثمرين جدد في شركة القلعة وتكوين تحالفات جديدة خلال الفترة المقبلة لفت إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تنمية الشركات المتواجدة حاليًا والمجموعة ليست بصدد إنشاء شركات جديدة في مجالات غير متواجدة بالشركة حاليًا، ولكن هناك إمكانية للتوسع من خلال الشركات القائمة في مشروعات جديدة فالشركات جميعًا تشهد نموًّا.

التركيز على تنمية الشركات المتواجدة خلال الفترة المقبلة

وأوضح أن كل شركة من شركات القلعة والتي تقدر بـ 45 شركة تشهد نموًّا، وكل شركة منها لديها مشروعات عديدة تعمل عليها، مؤكدًا العمل على مشروع إنشاء محطة كهربائية بطاقة 20 ميجا، وقبل بداية مؤتمر المناخ ستكون المحطة بدأت بالفعل بطاقة 10 ميجا، منوهًا إلى أن الحديث دائمًا ما يكون عن المشروعات التي تم تنفيذها وليس ما تعتزم الشركة تنفيذه.

العمل على مشروع إنشاء محطة كهربائية بطاقة 20 ميجا وات بشرم الشيخ.. استهداف تشغيلها بطاقة 10 ميجا قبل انطلاق مؤتمر المناخ

وأشار إلى أن هناك عددًا من الشركات التابعة فتحت خطوطًا جديدة للعمل في السوق، مثل مزارع دينا التي فتحت خط إنتاج الجبنة الجديد وتم طرح المنتج في السوق، وبالنسبة لمحطات الغاز فهناك استمرار في عمليات التوسع بإنشاء محطات غاز.

عدد من الشركات التابعة فتحت خطوطًا جديدة للعمل في السوق مثل مزارع دينا

ليس هناك تغيير في هيكل ملكية الشركة المصرية للتكرير خلال الفترة الحالية

وعن إمكانية حدوث تغيير في هيكل ملكية الشركة المصرية للتكرير، أكد أنه لا توجد مستجدات بخصوص هذا الأمر، منوهًا أن هناك توسعات خارجية من خلال إنشاء محطة شمسية بدولة السودان، بجانب دخول مشروع جديد في تنزانيا من خلال شركة طاقة عربية والتي وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة التنزانية لتطوير وتنمية مشروعات لتوصيل الغاز بهدف تنفيذ مشروع يماثل ما نفذته الشركة بمصر.

لسنا بصدد إنشاء شركات جديدة في مجالات غير متواجدة بالشركة حاليًا

وكانت شركة طاقة عربية، إحدى شركات مجموعة القلعة، قد وقعت في مارس الماضي مذكرة تفاهم مع مسؤولين من الحكومة التنزانية لتطوير وتنمية مشروعات لتوصيل الغاز.

الاستمرار في عمليات التوسع بإنشاء محطات غاز جديدة

وذكرت الشركة أنها بموجب مذكرة التفاهم ستتمكن من نقل خبراتها في مجالي نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والغاز المضغوط إلى دولة تنزانيا من أجل تعزيز الاستثمارات، وخاصة في قطاع الطاقة، مما يساهم في تشجيع استخدام الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة، مقارنة بمصادر البترول البديلة الأخرى.

وفيما يتعلق بخطة التمويل التي كانت تعمل عليها الشركة مع عدد من البنوك، لفت الدكتور أحمد هيكل إلى استمرار العمل على هذا الأمر حتى الآن، ولكن تم الاقتراب للغاية من إنهاء الأمر، موضحًا أنه لا يتم التفكير في سندات أو صكوك خلال الفترة الحالية.

شارك في الإعداد للنشر: شاهندة إبراهيم – اسلام سالم – بارة عريان- هاجر عطية – دينا مجدي