نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخرافي تدرس المشاركة في تنفيذ 4 مشروعات حكومية للمياه… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 09:11 مساءً - شرم الشيخ: ياسمين منير _ كشف أحمد وفيق أبو الفضل، مدير تطوير الأعمال بذراع المقاولات بمجموعة الخرافي -شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده- عن دراسة تنفيذ مقاولات نحو 3 أو 4 مشروعات قومية جديدة في مصر بمجالات المياه وتحسين البنية التحتية بحجم أعمال يتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حسم الأمر نهاية العام.

أضاف أبو الفضل في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ واختتمت أعمالها أمس، أن حجم أعمال الشركة في مصر حاليًا يبلغ نحو 5 مليارات جنيه، وأن المشروعات قيد التنفيذ بلغ عددها 7 مشروعات في مجالات الطرق، و5 مشروعات في مجال محطات معالجة مياه الصرف.

وشدد على تطلع شركته لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة في ضوء الخطة العامة للدولة، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والوزارات المعنية الأخرى، التي تساهم في تسهيل استيفاء الإجراءات، لافتًا إلى أن نشاط شركته في مصر يركز حاليًا على الأعمال التنموية التي تنفذها الدولة فقط ولا تعتزم التوسع في اتجاه التعامل مع القطاع الخاص.

وقال: “نركز في مشروعات التنمية التي تنفذها مصر لأن الفائدة ستعم على جميع الأطراف، فهذه المشروعات تعد أحد المجالات المهمة التي نبرز خلالها خبراتنا وقدرتنا على التنفيذ، كما نخدم بالتوازي متطلبات وأهداف الدولة”.

وأشاد أبو الفضل بإقامة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي في مصر، وكذلك إعلان تدشين مقر إقليمي للبنك على الأراضي المصرية، لافتًا إلى أن الفاعليات المتعددة والمتعاقبة التي تمت على مدار أيام انعقاد الاجتماعات زخرت بكم وافر من المعلومات الجديدة وتبادل الخبرات والآراء على ضوء مشاريع التنمية المستدامة ومشاريع التنمية بشكل عام، مما عظم استفادة جميع الأطراف المشاركة في هذا الحدث الكبير.

وقال: “شركة الخرافي تشارك في المؤتمر بمكان عرض كإحدى الشركات التي تنفذ مشاريع التنمية في جمهورية مصر العربية، ووجودنا هنا فعال كشريك للدولة في نجاحاتها بالمشاريع القومية التي يتم تنفذها على مستوى الطرق والكباري والتوسعات العمرانية إضافة إلى قطاع المياه وتحسين جودة المياه وتوفير مياه الزراعة ومعالجته.. ونأمل أن نظل شريكًا فعالًا لمصر في خطوات التنمية المختلفة”.

واتخذت مجموعة الخرافي -شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده- جناحًا بمدخل منتدى القطاع الخاص الذي تم إطلاقه رسميًّا ضمن فاعليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي، وضم عددًا كبيرًا من الأجنحة لشركات وجهات محلية وإقليمية متنوعة، بالإضافة إلى الأجنحة الرئيسية للمؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي.

وشهدت الأجنحة سلسلة واسعة من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف في إطار التباحث حول فرص التعاون المشترك سواء في مصر أو بالدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي والبلغ عددها 57 دولة.

شارك في الإعداد للنشر: شاهندة إبراهيم – اسلام سالم – بارة عريان- هاجر عطية – دينا مجدي