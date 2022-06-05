نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاطر حنورة: تجهيز عدة مشروعات للطرح بنهاية العام الجاري… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 02:06 مساءً - شرم الشيخ: ياسمين منير _ قال المهندس عاطر حنورة ، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن هناك عددًا من المشروعات لا تزال تحت التجهيز خلال الفترة الحالية، مثل مشروع محطة صرف صحي بمنطقة دمياط الجديدة، حيث سيتم طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وتوقيع العقود مع الشركة التي ستقدم العرض الفني والمالي الأفضل.

وأوضح أن العقد يمتد 25 عامًا ويحصل فيها الشريك من القطاع الخاص على مقابل الخدمة التي تقدمها محطة الصرف، على أن تؤول ملكية المحطة إلى الدولة وتكون في حالة تشغيلية جيدة بعد انتهاء مدة العقد.

وأضاف حنورة، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أنه يتم التجهيز للمرحلة الثالثة من مشروع 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030، إلا أن عدم توافر الأراضي هو المشكلة الأساسية، حيث تعمل هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم على تجهيز الأراضي خلال الفترة الحالية.

وأكد مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أن فكرة دخول الصندوق السيادي في المشروعات متاحة، خاصة أن الصندوق السيادي لديه حرية شديدة في اختيار ودخول المشروعات.

وأوضح أنه يتم التجهيز لطرح منطقة لوجيستية بمنطقة 6 أكتوبر، بجانب ميناء جاف ببني سويف وميناء آخر بدمياط، على أن يتم طرح تلك المشروعات ما بين نهاية العام الجاري والربع الأول من العام المقبل، بجانب مستشفى جامعي تابعة لجامعة عين شمس في العبور على أن يتم طرحها العام المقبل نظرًا لاستغراق عملية الدراسة وقتًا طويلًا، علاوة على مشروعات محطات تحلية يتم تجهيزها للطرح خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الاستثمارات العربية والأجنبية بدأت تنشط بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن موانئ أبوظبي أبدت رغبة بالدخول في مشروع ميناء سفاجا، كما بدأت موانئ دبي العودة للاستثمارات بشكل قوي، بجانب اهتمام استثمارات إماراتية وسعودية بمشروعات المدارس والمشروعات الأخرى، بخلاف الاهتمام الأوروبي والآسيوي الشديد.

وشدد عاطر حنورة أن هناك عددًا من المشروعات تم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة الحالية، مثل المرحلة الثانية من مشروع 1000 مدرسة، بجانب الميناء الجاف الثاني بمنطقة العاشر من رمضان، إضافة إلى 8 مشروعات خاصة بتحويل المخلفات لطاقة، و4 مستودعات استراتيجية.

ونوه إلى أن عملية ترسية مشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان ستتم خلال الفترة بين شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، والمرحلة الثانية من مشروع المدارس تم الانتهاء فيها من عملية التأهيل ومتوقع أن تتم الترسية خلال نوفمبر المقبل، والمستودعات الاستراتيجية تمت عملية الترسية وسيتم توقيع العقود خلال أسابيع قليلة، ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة تحت الترسية على أن يتم البدء في توقيع العقود خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

شارك في الإعداد للنشر: شاهندة إبراهيم – اسلام سالم – بارة عريان- هاجر عطية – دينا مجدي