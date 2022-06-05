انت الان تتابع خبر المطاعم السياحية ترفع أسعارها.. وتكشف عن الاسباب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية عصام فخر الدين، خلال تصريحات صحفية، إن:" المطاعم السياحة رفعت أسعارها معدل 10 – 15%.

ورجَح فخر الدين ارتفاع الاسعار نتيجة موجة الغلاء العالمية وما رافقها من ارتفاع للكلف التشغيلية من لحوم ودواجن وزيوت ومشروبات وغيرها من المواد الرئيسية التي تدخل في عمل المطاعم".

ووأضاف" أن بعض المطاعم تحملت جزءاً من الارتفاع الحاصل في الكلف التشغيلية بهدف عدم عكسها على المواطن بشكلها الكامل".

وتابع" أن هناك مطاعم لم تبادر برفع أسعارها وبعضها الأخر مازال يدرس الموضوع، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعاً عالمياً في الأسعار، وهذا يمثل خطراً حقيقياً للمطاعم السياحية ويربك العمل في هذا القطاع".

وبين فخر الدين، أن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة يعتبر خطوة جيدة ويساعد قطاع المطاعم السياحية لكن موجة ارتفاع الأسعار غطت عليها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لابد أن يكون هناك تفكير عميق مع الحكومة في إيجاد طريقة للتعامل مع ارتفاع الأسعار العالمية وقد يكون هناك حل من خلال خفضها لرسوم التراخيص.