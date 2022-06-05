انت الان تتابع خبر لليوم الرابع على التوالي.. اسعار الذهب تستقر في الاردن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الاحد لليوم الرابع على التوالي على ارتفاع نهاية الاسبوع الماضي، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 37،80 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36،30 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 و عيار 18 نحو 44،5 دينارا و 33،8 ديناراً ، على التوالي.



