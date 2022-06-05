انت الان تتابع خبر ارتفاع صادرات وواردات المملكة مع أمريكا.. وهذا حجم الفائض التجاري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع الولايات المتحدة الأميركية في الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ حوالي 105 ملايين دينار، بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأشارت البيانات، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6 بالمئة، لتبلغ نحو365 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة نحو 344 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية في الربع الأول من هذا العام، لتبلغ حوالي 260 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 245 مليون دينار.

ومن أبزر الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، صناعة الألبسة والمنسوجات، والصناعات الهندسية، والمواد الغذائية ومستحضرات البحر الميت، إضافة إلى الحلي والمجوهرات.

ويمثل الميزان التجاري الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.