انت الان تتابع خبر ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في الربع الأول من العام الحالي 2022، بنسبة 5.66 بالمئة، ليصل إلى 102.64 مقابل 97.14 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق التقرير الربعي، لدائرة الإحصاءات العامة، الأحد.

ووفقا للتقرير، أسهم بهذا الارتفاع بصورة رئيسية، أسعار مجموعة بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها، بنسبة 14.23 بالمئة، أو ما مقداره 2.91 نقطة مئوية، وأسعار مجموعة تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ، بنسبة 3.54 بالمئة، أو ما مقداره 1.36 نقطة مئوية، وأسعار مجموعة بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية، بنسبة 2.94 بالمئة، أو ما مقداره 0.57 نقطة مئوية، وأسعار مجموعة "تجارة بيع الآلات ومعداتها ولوازمها" بنسبة 5.33 بالمئة، أو مامقداره 0.49 نقطة مئوية، وأسعار مجموعة بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية، بنسبة 3.00 بالمئة، حيث أسهمت هذه المجموعة بارتفاع الرقم القياسي بما مقداره 0.32 نقطة مئوية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.08 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح 2010 بدلاً من 1998، حيث يتم جمع بيانات الأسعار من خلال عينة تشمل 330 منشأة تجارية، يجمع منها أسعار 1590 سلعة، يتم تداولها في سوق الجملة، إضافة إلى أسعار الخضار والفواكه، التي تَرِدُ أسعارها ضمن نشرة الأسواق المركزية.