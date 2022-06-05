توقيع مذكرتين للتنقيب عن الذهب والنحاس بالاردن

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الرياض - احمد صلاح - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأحد، مذكرتي تفاهم مع شركة (سولفيست) التركية لاستكشاف الذهب في منطقة أبوخشيبة، والشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب لاستكشاف النحاس في منطقة ضانا.

ووقع المذكرتين وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة فيما وقع المذكرة عن المتكاملة نائب رئيس هيئة المديرين معين قدادة وعن شركة سولفيست التركية رئيس الشركة اندريه بوريسوف.

وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع إن:" مذكرة التفاهم مع الشركة المتكاملة ومدتها نحو 16 شهرا تنص على استكشاف والتنقيب عن النحاس في ارض تبلغ مساحتها 78 كم مربع (بعيدا عن المنطقة الحساسة بيئيا في المحمية- البرية الرئيسية)، تنفذ خلالها الشركة دراسة استطلاعية ومن ثم دراسة جدوى اقتصادية".

أما عن المذكرة مع شركة سولفيست، أوضح أن المذكرة ومدتها 14 شهرا هي الثانية مع شركة سولفيست وتشمل استكشاف والتنقيب عن الذهب في منطقة وادي ابوخشيبة جنوب المملكة في إطار مساعي الوزارة لتعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين في المملكة لاستغلال المعادن الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الشركة ستعمل ضمن منطقة مساحتها حوالي 155 كيلومترا مربعا مؤكدا أهمية المذكرة في التوسع في استغلال الثروات الطبيعية في أراضي المملكة لرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة واستحداث فرص العمل للمجتمعات المحلية.

وبين الخرابشة أن الوزارة سبق وأن وقعت في شهر نيسان/ابريل الماضي مع شركة سولفيست مذكرة تفاهم لإستكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة بعد تأهيلها وأخذ الموافقات حسب الأصول، لافتا النظر إلى أن الشركة ملتزمة ببرنامج العمل المحدد في مذكرة التفاهم.

وقال رئيس هيئة المديرين في الشركة المتكاملة زياد المناصير، إن الشركة تتطلع قدماً نحو التعاون والعمل مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض معدلات البطالة وتشغيل الأيدي العاملة في هذا المشروع الحيوي.

وأضاف، في ضوء النتائج الأولية لتموضعات النحاس في المنطقة ، فإن هذا المشروع الحيوي يضع المملكة على خارطة الاستثمارات التعدينية العالمية مؤمنين بلا شك بأن بيئتنا الخصبة وان محمياتنا الطبيعية هي جزء هام من مسيرة الأردن الحضارية، والتي نحرض كل الحرص على المحافظة عليها.

وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقعت مؤخرا، عددا من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية بالتركيز على الصناعات التحويلية لما تشكله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.

وبهذا الخصوص، أطلق الخرابشة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2021 مشروع استكشاف خام الفوسفات في منطقة الرويشد وفي شهر كانون الثاني/يناير 2022 وقعت الوزارة مذكرة تفاهم للتنقيب عن العناصر الأرضية النادرة والمعادن الاستراتيجية في منطقة دبيديب جنوب المملكة.

وفي شهر نيسان/ابريل 2022، وقعت الوزارة مع شركة سولفيست التركية مذكرة تفاهم لاستكشاف خام النحاس والمعادن المصاحبة والتنقيب عنه في مناطق وادي أبوخشيبة وغور فيفا جنوب المملكة وفي شهر نيسان/ابريل أيضا وقعت الوزارة مع (شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع) مذكرة تفاهم لاعداد خارطة بالثروات المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة لإجراء مسح كهرومغناطيسي لمناطق المملكة واعداد خارطة للثروات المعدنية بالمملكة تتضمن المواقع التي من الممكن الاستثمار فيها في مجال التعدين ويتم الاستفادة منها لغايات التنقيب المستقبلية عن المعادن والمصادر الطبيعية.

وأطلقت الوزارة منصة لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية ضمن الدفعة الثانية من المسرعات الحكومية وايمانا من الوزارة باهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الالكتروني