انت الان تتابع خبر تعرف على اغلى اسعار الخضار والفواكه بالسوق.. البطيخ بسعر متواضع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الأحد، 4286طنا، منها 3472طن خضار ، و 617طن فواكه و196طنا من الورقيات، بحسب نشرة السوق المركزي.

وحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد على النحو التالي:

الملوخية التي تراوح سعرها بين 10إلى 35قرشا.

والباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 10إلى 20قرشا.

والزهرة بين 10إلى 25قرشا.

والبصل الناشف بين 15إلى 30قرشا.

والبطاطا بين 25إلى 40قرشا.

والبندورة بين 10إلى 35قرشا.

والجزر بين 20 إلى 30قرشا.

والخيار بين 15إلى 25قرشا.

والكوسا بين 15إلى 25قرشا.

والليمون بين 40 إلى 50قرشا.

والموز البلدي بين 50 إلى 70قرشا.

والبطيخ بين 15 إلى 30قرشا.