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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط تلتقي وفد تنسيقية شباب الأحزاب على هامش… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 10:12 صباحاً - دوت الخليج – التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دورتها رقم 47، التي استضافتها مصر خلال الفترة من الأول حتى الرابع من يونيو الجاري في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.
تحدث الوفد مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن جهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة، ومدى انعكاس ذلك على الملفات التنموية المختلفة.
كما عرض أعضاء الوفد تجاربهم الشخصية في مجالات متنوعة، ومنها: ريادة الأعمال، وحوكمة الرياضة، والثقافة والمحافظة على التراث.
في نهاية اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقديرها لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقالت إنها تمثل حالة حوار في المجال السياسي المصري، يتوافق مع ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيةً للتنسيقية مواصلة العمل في إثراء الحوار وتنمية الحياة السياسية.
ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشارك بالمنتدى: النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بالمجلس عن التنسيقية، وكذلك أعضاء التنسيقية: عبد الله عصام، وعادل حمدي، ومحمد محرم، ومحمود عز، وعمر خالد.
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