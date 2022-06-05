مال وأعمال

البنك الإسلامي للتنمية يكرم الفريق الإعلامي لوزارة التخطيط

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك الإسلامي للتنمية يكرم الفريق الإعلامي لوزارة التخطيط من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – كرم البنك الإسلامي للتنمية، الفريق الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باعتباره الفريق الإعلامي الممثل للبلد المضيف للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ في الفترة 1-4 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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سلم درع التكريم الدكتور ثامر باعظيم رئيس قطاع الإعلام والاتصال والتسويق بمجموعة البنك الإسلامي للدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة الإعلامية للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي.

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من جانبه، تقدم الدكتور محمد العقبي مستشار وزير التخطيط للاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة رئيس لجنة الإعلام بالاجتماعات السنوية، بالشكر لمجموعة البنك الاسلامي والفريق الاعلامي من الحانبيين والاعلاميين والصحفيين الذين شاركوا في تغطية فعاليات الاجتماعات السنوية.

وأشاد العقبي بـ”المهنية والاحترافية الواضحة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية في تناول الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماعات وما تم من أحداث جانبيه ولقاءات ثنائية”

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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