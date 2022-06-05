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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكويت تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 347 مليون دولار عبر 8… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 12:11 صباحاً - العربية دوت نت – أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت عن استقطاب استثمارات جديدة بنحو 106 ملايين دينار (347 مليون دولار) من 8 شركات جديدة خلال الفترة الماضية.
وقالت مصادر لصحيفة الأنباء الكويتية إن عدد الموافقات التراكمية التي منحتها الهيئة للشركات بنهاية شهر مارس 2021 بلغ 59 موافقة، بينما ارتفع ذلك العدد حاليا إلى 67 موافقة بواقع 8 شركات جديدة.
ولفتت المصادر إلى أن قيمة الاستثمارات ارتفعت من 1.203 مليار دينار (3.93 مليار دولار) في نهاية مارس 2021، إلى نحو 1.309 مليار دينار (4.28 مليار دولار) حاليا بزيادة مقدارها 106.1 ملايين دينار.
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