مال وأعمال

مصر ترفض السماح بدخول مركب قمح هندي قادم من تركيا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر ترفض السماح بدخول مركب قمح هندي قادم من تركيا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 4 يونيو 2022 09:11 مساءً - _ قال رئيس الحجر الزراعي أحمد العطار لرويترز يوم السبت، إن مصر رفضت السماح بدخول مركب قمح هندي قادم من تركيا.

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وأضاف العطار أن الشحنة لا دخل لمصر بها، وأن المركب كان متوجها لتركيا ويحمل 55 ألف طن من القمح، إلا أن الحجر الزراعي التركي رفض دخول الشحنة.

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كما قال العطار إن مصر سوف تصلها يوم السبت أول شحنة قمح هندي مطابقة للمواصفات والاشتراطات الحجرية المصرية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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