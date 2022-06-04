مصر ترفض السماح بدخول مركب قمح هندي قادم من تركيا

دبي - احمد فتحي في السبت 4 يونيو 2022 09:11 مساءً - _ قال رئيس الحجر الزراعي أحمد العطار لرويترز يوم السبت، إن مصر رفضت السماح بدخول مركب قمح هندي قادم من تركيا.

وأضاف العطار أن الشحنة لا دخل لمصر بها، وأن المركب كان متوجها لتركيا ويحمل 55 ألف طن من القمح، إلا أن الحجر الزراعي التركي رفض دخول الشحنة.

كما قال العطار إن مصر سوف تصلها يوم السبت أول شحنة قمح هندي مطابقة للمواصفات والاشتراطات الحجرية المصرية.