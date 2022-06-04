انت الان تتابع خبر الملوخية والكوسا والزهرة والباذنجان 10 قروش للكيلو.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4563 طنا، منها 3603 طن خضار و765 طن فواكه، و194 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد:

تراوح سعر الملوخية من 10 إلى 30 قرشا

الباذنجان الأسود العجمي 10 إلى 20 قرشا

الزهرة 10 إلى 25 قرشا

البصل الناشف 15 إلى 30 قرشا

البطاطا 25 إلى 40 قرشا

البندورة 15 إلى 40 قرشا

الجزر 25 إلى 35 قرشا

الخيار 15 إلى 30 قرشا

الكوسا 10 إلى 25قرشا

الليمون 35 إلى 50 قرشا

الموز البلدي 50 إلى 70 قرشا

البطيخ 15 إلى 30 قرشا