انت الان تتابع خبر سفير سلوفاكيا: الأردن بوابة للمنتجات السلوفاكية إلى أسواق الخليج العربي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن سفير سلوفاكيا غير المقيم في المملكة، ماريك فارغا، عن زيارة بعثة تجارية سلوفاكية إلى الأردن، أواخر شهر حزيران الحالي، تضم ممثلين لعدة قطاعات اقتصادية، لبحث إقامة صناعات تكاملية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وعبر السفير السلوفاكي، خلال لقائه مع عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، تميم القصراوي، عن رغبته بعقد لقاءات عمل ثنائية بين البعثة التجارية السلوفاكية ونظرائهم في المملكة في غرفة صناعة عمان.

بدوره، أكد القصراوي، في بيان للغرفة، السبت، أهمية السوق السلوفاكية للصادرات الأردنية، باعتبارها بوابة لدول الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا كالتشيك وسلوفينيا وكرواتيا.

وأضاف أن هذه الأسواق، تعد واعدة للصناعات الأردنية، ولاسيما مع وجود اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى إمكانية أن يكون الأردن بوابة للمنتجات السلوفاكية إلى أسواق الخليج العربي والعراق وسوريا.

وقال القصراوي إن الأردن منطقة جذب للاستثمارات الخارجية، بسبب موقعه الجغرافي المتميز الذي جعله بوابة لأسواق دول الخليج العربي والعراق.

وأشار إلى أن "اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن تفتح أسواق العديد من دول العالم أمام الصادرات الأردنية"، لافتاً إلى نية الغرفة تنظيم زيارة وفد أردني اقتصادي إلى سلوفاكيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبين القصراوي أن الصادرات الأردنية إلى سلوفاكيا متواضعة، إذ لم تتجاوز قيمتها المليون دولار عام 2021، مقابل مستوردات بلغت قيمتها نحو 14 مليون دولار، تركزت معظمها في المركبات والآلات.

وأكد السفير فارغا، وجود آفاق كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ووجود اهتمام على أعلى المستويات في بلاده، لتعزيز العلاقات مع الأردن.

وحضر اللقاء عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان سعد ياسين، ورئيسا غرفة صناعة عمان السابقان خلدون أبو حسان، وزياد الحمصي، والمستشارة الاقتصادية بالسفارة كاثرينا زيمباجاكوفا.