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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سلطنة عمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة ستسهم في زيادة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 4 يونيو 2022 01:08 مساءً - وكالات _ أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، اليوم السبت، عن اكتشافات نفطية جديدة، مشيرة إلى أنها ستسهم في زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، قال وزير الطاقة والمعادن الدكتور محمد بن حمد الرمحي، إن “لدى شركات النفط العاملة بسلطنة عمان اكتشافات نفطية جديدة”.
وأضاف أن “هذه الاكتشافات ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفًا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة”.
وأكد استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أن احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام يبلغ حاليا 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.
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