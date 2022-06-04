وزيرة التجارة تتفقد جناح هيئة التنمية الصناعية في ختام…

دبي - احمد فتحي في السبت 4 يونيو 2022 01:08 مساءً - قامت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بزيارة جناح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المقام بمعرض الاعمال الخاص ضمن فعاليات إجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورته السابعة والأربعين المنعقدة بشرم الشيخ تحت عنوان: “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”

وقد استعرض اللواء ا. ح مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة موجز عن منظومة الاجراءات في الهيئة ومؤشرات الاداء فيما يخص تطوير الخدمات للتيسير على المستثمرين وخطة عمل الهيئة في ضوء التكليفات الاخيرة لدولة رئيس الوزراء ، وما يتم من مجهودات لميكنة الاجراءات وتيسير تقديم الخدمات الصناعية للمستثمر فضلا عن موقف الاعمال بمشروع المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال ان الهيئة فى الفعاليات والمؤتمرات الدولية تمثل فرصة سانحة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتيسيرات التي تقدمها الهيئة ضمن حزمة الحوافز التى اطلقتها الدولة مؤخرا لتحسين البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الاموال المحلية والعالمية.

يذكر ان اليوم الاول للمعرض قد شهد زيارة دولة رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي لجناح الهيئة حيث قام اللواء الزلاط بعرض ما تقوم به الهيئه حاليا فى اطار تنفيذ التوجهات الحالية للحكومة المصرية.

هذا وقد شهد جناح الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ختام المعرض اقبالا ملحوظا من زوار معرض الاعمال الخاص المصاحب لفعاليات إجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتستهدف الهيئة من خلال هذا الجناح المميز التعريف بدورها في تحقيق التنمية الصناعية والفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة وعرض الخدمات التي تقدمها للمستثمر الصناعي.

وحاز جناح الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي اعجاب الحضور بما احتواه من مطبوعات بلغات متعددة تستهدف التعريف بالهيئة و ادوارها ومشروعاتها الحالية مثل مشروع توسعات مدينة الروبيكي للجلود وكذا المجمعات الصناعيه المختلفة، كما احتوى جناح الهيئة شاشه تفاعلية لعرض خريطة الاستثمار الصناعي في احدث اصداراتها.

كما شهد جناح الهيئة ايضا توافد الكثير من اعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر فضلا عن عدد كبير من العارضين والمستثمرين .